Intervistato da Courrier Picard, Stephane Canard, agente dell'allenatore dell'Amiens Christophe Pellissier, ha parlato del futuro del suo assistito: "Avrebbe dovuto incontrarsi col presidente lo scorso febbraio, ma poi quell'incontro è saltato. Il suo contratto scade il prossimo 30 giugno e il primo obiettivo è quello di mantenere la squadra in Ligue 1. Dopodiché, se ci saranno le condizioni per parlare del futuro, bene, altrimenti ci guarderemo attorno". Pellissier sarebbe stato già contatto da Metz, Lens, Lorient e Brest, ma avrebbe espresso l'intenzione di non scendere in Ligue 2.