In casa Fiorentina uno dei maggiori indiziati a lasciare la causa Viola è certamente Sofyan Amrabat. Secondo quanto scrive stamani La Gazzetta dello Sport, la società gigliata, in sinergia con Italiano, segue da molto vicino un nome in particolare. Si tratta del mediano del Sassuolo Maxime Lopez, in pole per sostituire il marocchino.