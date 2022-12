Dopo il grande mondiale disputato finora con il suo Marocco, il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat è inevitabilmente finito nella lista dei desideri di alcuni dei maggiori top club a livello europeo: adesso tutti vorrebbero il numero 34 viola nel proprio centrocampo. Nonostante questo pero la Fiorentina può godere di un’insolita serenità: il club gigliato infatti, nonostante il contratto del giocatore scada a giugno del 2024, ha comunque in possesso la possibilità di un rinnovo automatico fino al 2025. Benche la situazione sia questa è chiaro che la Fiorentina non voglia farsi sfuggire il giocatore, ed è per questo che nelle ultime ore si è occupato della cosa direttamente il presidente Rocco Commisso



Secondo quanto riportato quest’oggi da la Nazione la prima mossa del patron viola è stata quella di chiamare personalmente il giocatore: non solo per ribadire il suo orgoglio per averlo scelto nel gennaio del 2020, ma soprattutto per essere riuscito ad arrivare tra le prime 8 del mondo. Il rapporto fra i due è da sempre privilegiato, dato che fu il presidente a volerlo a tutti i costi, e il legame è rimasto saldo anche nei momenti di difficoltà con Italiano in panchina.



A differenze di due illustri predecessori, Chiesa e Vlahovic, il marocchino è da ritenersi uno degli uomini di Commisso, ed è per questo che la situazione per il momento non pare in discussione: il giocatore si sente amato da tutti ed è chiaro che, almeno per il momento, non abbia espresso la volontà di lasciare Firenze. Almeno di incredibili scossoni, possibili ma comunque difficili, la presenza di Amrabat nel futuro prossimo della Fiorentina non sembra essere minimamente da mettere in discussione,