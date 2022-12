Colonna del Marocco che sta stupendo ai Mondiali in Qatar, Sofyan Amrabat, ha adesso gli occhi di mezza Europa addosso. Del suo futuro ha parlato Alberto Maria Fontana, intermediario per l'Italia del centrocampista a Radio Sportiva: “Le chiamate di altri club fanno piacere, ma abbiamo ottimi rapporti con la Fiorentina. Ha un contratto lungo, e ha anche un opzione per un prolungamento”.