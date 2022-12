Che potesse fare un buon mondiale ovviamente era l’auspicio di tutti i tifosi della Fiorentina ma adesso Sofyan Amrabat sta veramente stupendo tutti andando oltre ogni aspettativa: e dopo che il suo Marocco è riuscito ad eliminare nell’ordine Belgio, Spagna e Portogallo, questa sera proverà a battere la Francia per raggiungere l’Argentina nella finalissima di domenica sera. Nonostante il risultato di stasera, il centrocampista viola resterà comunque nella storia di questo Modiale, come sottolineato dall’edizione odierna de Il Corriere fiorentino.



Come riportato dal quotidiano il marocchino, se si mettono a confronto tutti i dati disponibili, è tra i migliori: Amrabat è da considerarsi uno dei migliori centrocampisti della competizione, meglio anche di Modric e Bruno Fernandes. Ma chiaramente non finisce qui, in quanto il marocchino risulta essere (in quanto a valutazioni complessiva) il secondo miglior giocatore del mondiale: è addirittura meglio di Neymar e Mbappe.



Il centrocampista classe ’96 con una media voto di 7.10 e secondo solo all’attaccante della Francia Olivier Giroud: il milanista, che però ha messo a segno la bellezza di 4 reti contro le zero di Amrabat, guida questa particolare classifica con una media di 7.13. Chissà se con la semifinale di stasera possa superare l’attaccante, e diventare il migliore di tutti.