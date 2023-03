Il Brasile non molla Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano è il primo nome della lista della Federcalcio brasiliana per il ruolo di ct della nazionale, e a confermarlo è stato anche Ednaldo Rodrigues, numero uno della CBF, a Reuters: "Ancelotti sarebbe una scelta ovvia, piace a tutti, gode dell’unanimità non solo tra i giocatori ma anche tra i tifosi. E' molto rispettato, ed ha la mia stima. Spero possa continuare a vincere tanto".