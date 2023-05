Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti è tornato a parlare del suo futuro (con l'idea Brasile) e del futuro del club che andrà sul mercato alla ricerca di un 9 puro (Osimhen e Vlahovic sono due possibilità)



INFORTUNATI - "Benzema potrebbe partire titolare se non ha problemi. Militao sta bene. Ha avuto un problema personale, ma giocherà domani. Dobbiamo ancora valutare Valverde. Ha svolto un lavoro individuale in piscina, ma c'è la possibilità che sia disponibile per domani. Alaba non è disponibile domani, ma sta bene e non ha problemi. La buona notizia riguarda Modric, che è quasi garantito per essere pronto per la partita di sabato"..



COMPREREMO UN 9 - "Il progetto futuro del club è quello di firmare un '9', perché Karim ha l'età che ha. Non ci avevamo pensato fino al suo recente problema fisico".



DEADLINE BRASILE - "Del mio futuro e dell'ipotesi Brasile non parlo. Mi limito a dire che è una fesseria che esiste una data limite per rispondere alla Selçao".



IL DISCORSO DI GIANNIS - "Sono d'accordo al 100% con le sue parole: nello sport non esiste fallimento, si perde molto più di quello che si vince. Anche se il mio palmares...".