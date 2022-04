Nell'ultima puntata della Bobo Tv, Antonio Cassano aveva parlato di fortuna riferendosi alla vittoria del Real Madrid in semifinale di Champions contro il Chelsea: "Gioca male, con Psg e Chelsea ha avuto culo" ha detto l'ex attaccante. La risposta, però, è arrivata direttamente da Carlo Ancelotti, allenatore delle Merengues: "Cassano lo conosciamo tutti, non ho nulla da dirgli. Cosa significa giocare bene? Ognuno ha la sua opinione. La mia, è fare bene quando hai il pallone e quando ce l'ha l'avversario. Se fai bene la fase difensiva ma sbaglia quella del possesso non vuol dire che stai facendo bene, e viceversa; una squadra gioca bene quando fa entrambe le cose. Il calcio è attaccare e difendere, nessuno può farmi cambiare idea su questo".