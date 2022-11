Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa: "Mio figlio Davide? Abbiamo un rapporto diretto, può dirmi cose che magari altri non mi dicono tipo ‘ma cosa fai?’. In panchina non ci sono mai momenti di tranquillità".



MAESTRI - "Liedholm mi ha impressionato molto, aveva carisma, era simpatico. Sacchi a livello tecnico, invece, è stato un innovatore".



VAR - "Prima esultavi, adesso col check bisogna attendere, però anche quando subisci gol hai quest’ancora di salvataggio, questa possibilità".



GRANDI CAMPIONI - "Van Basten, Baresi, Maldini, poi Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Benzema, Vinicius. Sono davvero tanti".



IDEE - "Meglio vincere giocando bene che perdere giocando benissimo. Se è meglio avere giocatori forti con un allenatore scarso o avere giocatori scarsi e un allenatore forte? Con i giocatori scarsi non vinci".



IBRA - Lo svedese ha fatto una sorpresa al tecnico, salutandolo in un video: "Ciao Carlo mio, complimenti per tutto quello che hai fatto. Hai vinto tutto, sei unico. Ho avuto fortuna ad averti come allenatore, ma anche tu hai avuto fortuna ad avermi come giocatore". E Ancelotti: "Ibra è il numero uno, dietro questa maschera c’è un professionista, un altruista. È un grandissimo".



IL FUTURO - "Nonno a tempo pieno? No, al Real sto benissimo. A Madrid si vive bene".