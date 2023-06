Ilgiocherà(sabato 17 giugno) ma la Federazione ha un solo pensiero: convincerea diventare il nuovo CT della Seleçao. Ednaldo Rodrigues, presidente della Federazione, viaggerà con la squadra affidata temporaneamente a Menezes: secondo UOL Esporte, questa riunione dovrebbe tenersi prima che il Brasile parta per Lisbona per disputare la seconda amichevole, contro il Senegal (martedì 20 giugno). Un'impresa disperata, quasi impossibile, perché- "Sono nordestino, abituato a lottare e non mollo facilmente. Sono persistente e speranzoso di natura. Restiamo in Spagna fino al 18 di giugno, vediamo se riusciamo a far coincidere le nostre agende e organizzare incontri, non posso dire se con Ancelotti o con qualcuno a lui vicino, l’obiettivo è quello di tornare in Brasile con le idee più chiare sulla situazione dell’allenatore della Seleção. Ancelotti è uno dei migliori allenatori del mondo, e sarebbe bello che potesse allenare una delle migliori nazionali del mondo, senza nulla togliere agli altri tecnici e alle altre nazionali. I giocatori che sono stati con lui dicono che Ancelotti e il miglior allenatore che hanno avuto, e chi lavora con lui dice che fa crescere tanto.".