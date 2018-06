Per Mirabelli la sentenza della Uefa sarà un'avventura. L'ennesima frase che dimostra quanto l'avventuriero sia lui nel ruolo di Ds e non certo il massimo organismo europeo. Quello che anni fa, dopo la farsa di Calciopoli garantiva per noi dicendo "Fermi tutti, il Milan non si tocca, la Champions League la fa, garantiamo noi”.



Una presa di posizione che oggi rende ancora più ridicole certe versioni che vedrebbero la UEFA severa nei nostri confronti per un fantomatico complotto internazionale. Anche un bambino riuscirebbe a capire che è la stessa UEFA ad avere tutto l'interesse affinché il Milan partecipi alla coppetta. Coppetta sì, perché noi siamo quelli delle 7 Champions, e l'Europa League rappresenterebbe uno zuccherino non sufficiente per dimenticare l'anno che abbiamo vissuto.



Una stagione iniziata con bugie, illusioni e terminata con quest'ultima umiliazione. Mi spiace per coloro che hanno provato a cavalcare i beceri da social, anche contro la mia persona, ma pure lì sono arrivate solo delusioni e figuracce. Come a chi ha provato a convincere la Sud a fare striscioni contro il sottoscritto nell'ultima di campionato. Dall'altra parte del telefono c'erano però persone che negli anni si sono dimostrate più responsabili, corrette e milaniste di chi ha chiamato.