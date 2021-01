Luis Vidigal, ex centrocampista del Napoli e attualmente capo degli osservatori dello Sporting Lisbona, ha parlato a CalcioNapoli24 del futuro dell'esterno sinistro portoghese Nuno Mendes, che piace pure agli azzurri: "Sicuramente avranno parlato con i dirigenti della prima squadra, è un ragazzo molto interessante. Non penso che resterà tanto tempo qui allo Sporting. Barcellona, Real Madrid e le inglesi lo stanno già studiando, per la sua età giovane non sarà un giocatore normale in futuro".