Anche Alain Griezmann, il padre dell'attaccante del Barcellona Antoine, ha attaccato pesantemente l'allenatore del club catalano Quique Setien attraverso il suo profilo instagram per la gestione del figlio.



ALTRO CHE GUIDA - Setien ha infatti dichiarato che non chiederà scusa a Griezmann, ma proprio su questo è arrivato l'attacco del padre: "Per poterti scusare, la prima cosa che devi fare è avere le chiavi della macchina. Ma tu sei solo un semplice passeggero”.