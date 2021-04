Con una lettera aperta pubblicato sul sito web del, il proprietario del clube uno dei vicepresidenti della Superlega prima della sua dismissione, ha chiesto scusa ai tifosi."In questi giorni abbiamo tutti assistito alla grande passione che il calcio genera e alla profonda lealtà che i nostri tifosi hanno per questo grande club. Avete chiarito molto chiaramente la vostra opposizione alla Super League europea e noi l'abbiamo ascoltata.Sebbene le ferite siano ferite e comprendo che ci vorrà del tempo prima che le cicatrici guariscano, sono personalmente impegnato a ricostruire la fiducia con i nostri fan e ad imparare dal messaggio che hai consegnato con tanta convinzione.Continuiamo a credere che il calcio europeo debba diventare più sostenibile in tutta la piramide a lungo termine.Nel cercare di creare una base più stabile per il gioco, non siamo riusciti a mostrare abbastanza rispetto per le sue tradizioni radicate - promozione, retrocessione, piramide - e per questo ci dispiace.Per noi è importante rimediare.Il Manchester United ha una ricca eredità e riconosciamo la nostra responsabilità di essere all'altezza delle sue grandi tradizioni e valori. La pandemia ha generato tante sfide uniche e siamo orgogliosi del modo in cui il Manchester United ei suoi tifosi di Manchester e di tutto il mondo hanno reagito alle enormi pressioni durante questo periodo.Sullo Prenderemo le misure necessarie per ricostruire le relazioni con gli altri stakeholder nel gioco, al fine di lavorare insieme sulle soluzioni alle sfide a lungo termine che affronta la piramide del calcio.In conclusione, vorrei riconoscere che è il vostro sostegno a rendere questo club così eccezionale e vi ringraziamo per questo".