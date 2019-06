Philippe Coutinho sembra davvero vicino a lasciare il Barcellona. Il brasiliano non ha trovato la giusta intesa con i meccanismi della squadra di Ernesto Valverde e la cessione pare essere la soluzione ideale. Su di lui c’è la Juventus che da tempo tiene d’occhio la situazione. I bianconeri non hanno ancora formalizzato un’offerta ed ora rischiano di essere scavalcati dalla concorrenza. Nei giorni scorsi si era fatto avanti il Chelsea, ma ora, secondo quanto riportato dal Daily Mail, in pole position ci sarebbe il Paris Saint-Germain. La Juve attende di conoscere la propria guida tecnica. Solo dopo scioglierà gli ultimi dubbi su questa trattativa.