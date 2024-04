Paura anche l'ex-Roma Vina trasportato d'urgenza in ospedale. Commozione cerebrale, ma non è a rischio

un' ora fa



Nel giorno del malore di Evan Ndicka in campo nel corso di Udinese-Roma un altro ex-calciatore giallorosso il terzino Matias Vina ceduto soltanto lo scorso gennaio al Flamengo si è visto protagonista di un episodio simile culminato anche per lui con una corsa in ospedale.



Il laterale mancino di nazionalità uruguaiana, è stato infatti ricoverato in ospedale nel corso della notte per un problema accusato nel corso della partita contro l'Atletico Goianiense e in cui ha subito un forte colpo alla testa che l'ha costretto ad uscire in barella dal campo.



La prima diagnosi parla di commozione cerebrale, ma per fortuna non sembrano esserci implicazioni gravi per lui con il Flamengo che ha diramato un primo bollettino ufficiale: "Il giocatore è stato sottoposto ad accertamenti che non hanno evidenziato nessun tipo di danno cerebrale. Continua ad essere monitorato dal Dipartimento Medico, tornerà con la delegazione del club a Rio de Janeiro".