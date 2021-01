Un secolo è passato e nel frattempo il partito è scomparso, prima nella denominazione e poi nell'effettiva presenza sociale, benché qualcuno si ostini a rintracciarne la persistenza per ragioni di propaganda e calcolo politico. Perché. In Italia come altrove., che nella sezione G2 dedicò una copertina a un tema spiazzante condensandolo in un interrogativo: “Esisteranno ancora calciatori di sinistra?”., con ciò che ne derivava in termini di visioni del mondo e di atteggiamenti verso le idee di equità e democrazia economica. Rispetto a quei giorni,Difficile rispondere. E in ogni caso sarebbe semplificatorio associare alla condizione di ricchezza personale una mentalità e un'ideologia conservatrici sul piano economico. Lo sarebbe con riferimento al caso inglese, dove peraltro la presenza parlamentare e elettorale del Partito Comunista è stata storicamente irrilevante. E lo è anche nelÈ un interrogativo che viene stimolato anche dal bell'articolo pubblicato ieri dal Fattoquotidiano.it. L'autore del testo, Alberto Facchinetti, richiama alla memoria. Ai calciatori della Serie A venne chiesto cosa avrebbero votato e molti fra loro risposero.Ricordiamo bene quell'articolo e ci torna alla mente che a dichiarare il voto per il PCI furono alcuni fra gli intervistati da Facchinetti. Su tutti Roberto Boninsegna . L'ex centravanti di Inter, Juventus e nazionale azzurraMa il fatto di essere diventato un uomo ricco grazie a un mestiere privilegiato non gli ha fatto dimenticare la fede politica. Né a lui né agli altri intervistati,Facchinetti rimarca giustamente che da quell'indagine del Guerin Sportivo il PCI uscisse sottodimensionato nel voto dei calciatori rispetto al peso detenuto allora nella società italiana. Un'indicazione abbastanza chiara, per quanto non fosse frutto di un sondaggio con pretese di scientificità. Ma questaAndiamo a memoria, dunque chiediamo venia se non riusciamo a essere precisi riguardo alla testata (sportiva) che pubblicò l'indagine. Di sicuro in quella circostanza la sinistra, nel frattempo parecchio stinta e rosata, veniva surclassata dai partiti di centro-destra nelle preferenze annunciate dai calciatori, con Forza Italia a spadroneggiare. Già allora non era comunista più nessuno, ma nel calcio si stentava anche a essere del Pds, o dei Ds, o quello che era.Difficile pensare che le cose siano cambiate di molto. Tanto più che sono totalmente scomparsi i riferimenti ideologici e partitici. Se davvero dovessimo adattare al nostro paese il titolo del Guardian, allora dovremmo presentarlo con la formula: “Esisterà ancora una sinistra per i calciatori?”.@pippoevai