Dal ”dentista” sud coreano Pak Doo Ik al “dromedario del gol” argentino Adolfo Gaich. Da un capolavoro di Giovanni Arpino, “Azzurro tenebra”, a un libro il cui finale non è stato scritto ma dal titolo egualmente dolente, “Bianconero tenerbra”.provando a immaginare che cosa avrebbe scritto nella sua rubrica ”Cattivi pensieri” dopo aver visto la Juventus perdere in casa contro il Benevento e Andrea Pirlo replicare la figuraccia rimediata da Mondino Fabbri in Germania con la disastrosa nazionale del Sessantasei.