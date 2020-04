Anche Adrien Rabiot è tornato a casa, in Francia. Non a Parigi, però. Anche per ragioni di sicurezza, il centrocampista francese della Juve ha sì deciso di lasciare Torino ma per trascorrere questa fase di lockdown in attesa del ritorno all'attività nella sua casa in Costa Azzurra, dover si è trasferito già da qualche giorno. Sono così nove i calciatori bianconeri all'estero, quasi una formazione intera. Rabiot è solo l'ultimo di una lista che vede anche Cristiano Ronaldo (Portogallo), Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa (Brasile), Gonzalo Higuain (Argentina), Miralem Pjanic (Portogallo), Sami Khedira (Germania) e Wojciech Szczesny (Polonia).