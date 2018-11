Il conduttore Massimo Giletti, tifoso bianconero, ha parlato al Corriere Fiorentino della sfida tra la Fiorentina e la Juventus: "Rischio che Allegri snobbi la Fiorentina? Mai. Non c’è possibilità di sbagliare approccio, a Firenze è sempre una gara particolare e chi non l’ha mai disputata come Ronaldo se ne accorgerà entrando in campo. Pjaca? Ha solo bisogno di tempo. Sento i primi mormorii, ma il talento non si discute. Anche Chiesa alla Juve? Abbiamo già preso Bernardeschi dalla Fiorentina, lui è forte ma se finiscono tutti a Torino il calcio italiano si impoverisce".