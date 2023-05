Una settimana dopo sarà ancora doppia sfida sull'asse Milano-Roma. Ad aprire il programma della 34^ giornata di Serie A, che potrebbe rivelarsi decisiva in ottica Champions League, saranno Milan e Lazio. I rossoneri, vincenti solo una volta nelle ultime cinque di campionato, vedono il successo offerto a 1,95 contro il 4,20 del colpo esterno biancoceleste, assente dal 2019. Nel mezzo il pari visto a 3,40. Nonostante i quattro gol dell'andata e i tre Over 2.5 consecutivi, in quota prevale l'Under 2.5, a 1,61, su un altro match con almeno tre gol fissato a 2,20. Per quanto riguarda il risultato esatto, in pole l'1-0 a 5,80, seguito dall'1-1 - risultato più frequente storicamente tra le due formazioni - a quota 6. L'Inter, reduce da tre successi consecutivi in campionato, cerca il poker in casa di una Roma che invece non ha mai vinto nelle ultime tre giornate. Per i quotisti sarà colpo esterno per Brozovic e compagni, offerto a 2,40 contro il 3,20 di una vittoria interna giallorossa che manca da sette anni contro i nerazzurri. Fissato invece a 3,10 il terzo pari di fila per gli uomini di Mou. Gli ultimi sei precedenti in Serie A hanno visto comandare l'Over 2.5, ma in quota prevale una partita con meno di tre gol, offerta a 1,60. Tra i possibili marcatori del match occhio a Lautaro Martinez, reduce da due doppiette consecutive e dato in rete all'Olimpico a 3,10. Nella terza sfida di giornata in vista della qualificazione in Champions League, l'Atalanta, rientrata in corsa per la top-4 dopo le ultime tre vittorie, affronta una Juventus tornata al successo mercoledì contro il Lecce. Quote nerazzurre, con avanti il segno «1» a 2,45, sale a 3 il successo esterno dei bianconeri, che non vincono in trasferta in Serie A dallo scorso 19 marzo, mentre il pareggio - verificatosi la scorsa stagione al Gewiss Stadium - vale 3,25 volte la posta. Gasperini si affida a Duvan Zapata, già a segno otto volte in carriera contro la Juve e visto in rete a 3,50, stessa quota di Dusan Vlahovic, tornato al gol in campionato nel turno infrasettimanale dopo quasi tre mesi. Il Napoli, fresco campione d'Italia, ospita invece la Fiorentina con il vantaggio del pronostico: si gioca infatti a 1,83 il segno «1», sale a 3,70 il pareggio, uscito già nella gara del Franchi, mentre è proposto a 4,20 il colpo viola. Giornata calda anche in chiave salvezza: la Cremonese, dopo aver sfiorato il colpo a San Siro, si gioca le ultime chance contro lo Spezia terzultimo: in quota avanti il successo degli uomini di Ballardini a 2,35, mentre sale a 3,10 il colpo dei liguri, agganciati in classifica al Verona a quota 27 punti, impegnato a Lecce dopo la debacle interna contro l'Inter. Favoriti i pugliesi, a 2,20 contro il 3,70 della prima vittoria stagionale in trasferta dei gialloblù. Chiudono il programma della giornata il match tra l'Empoli (2,15) e la Salernitana (3,60).