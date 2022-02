Continua l’escalation di violenza che sta macchiando da giorni il calcio brasiliano. Dopo il vero e proprio attentato subito dai giocatori del Bahia , sono stati quelli del Gremio a dover fronteggiare la follia dei tifosi prima del derby di Porto Alegre.Non si è giocato il, valevole per il campionato gaucho, in attesa che ricominci il Brasileirao (e la serie B per il Tricolor).sera, mentre si dirigeva verso loin pullman,, che hanno assalito il mezzo con pietre e sbarre di ferro.e subito trasportato all’ospedale., lanciando un duplice segnale: di solidarietà al ragazzo rimasto leso e ai tifosi. A riportarlo è lo stesso club, sul suo sito ufficiale.