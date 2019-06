Ospite allo stadio de Marmi di Roma per l'evento 'Giochi senza barriere', Radja Nainggolan ha parlato a Sky Sport della manifestazione e non solo: "Vedere questi ragazzi con dei piccoli problemi che vogliono fare lo sport è bello, mi dà emozione. Io ho conosciuto Bebe Vio a Roma 3-4 anni fa, è una combattente che vuole dimostrare che siamo tutti uguali. Non mi è costato nulla rinunciare a un giorno di vacanza per essere qui. Sono venuto apposta, domani riparto per la Sardegna. Due-tre anni fa non se ne poteva parlare, oggi vedo i Mondiali in tv. Mia sorella giocava a 11, ma non ha avuto possibilità di diventare professionista. Sarebbe bello se questo sport arrivasse al livello di quello maschile. Contratto con l'Inter? Io sono sereno".