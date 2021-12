Intervenuto anche in conferenza stampa l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha commentato ancora una volta l'episodio del gol annullato a Kessie per fuorigioco, ritenuto attivo dall'arbitro Massa dopo una on field review:



"L'arbitro ha fatto subito riferimento ad Atalanta-Roma, ma questo non mi interessa. Lì Palomino ha cercato di intervenire, mentre oggi Giroud era per terra e non poteva far niente per intervenire. È stato peggio non ammonire Demme ad inizio partita ed è stato sbagliato dare il fallo laterale a loro invece che a noi sul goal del Napoli".