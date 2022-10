Rivoluzione in panchina per l’Anderlecht. Il club belga ha infatti deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore Felice Mazzù. “L'RSC Anderlecht chiude con effetto immediato la collaborazione con Felice Mazzù. Alla base di questa decisione ci sono i risultati che rimangono ben al di sotto delle aspettative dopo 14 giornate. In attesa della nomina di un nuovo allenatore, l'allenatore della RSCA Futures Robin Veldman assumerà temporaneamente il ruolo di allenatore della prima squadra”.