Andrea Agnelli si è sposato: nozze segrete in Umbria con Deniz Akalin per l'ex presidente della Juve, che si è unito in matrimonio due giorni fa con la sua compagna a Lisciano Niccone, un piccolo comune in provincia di Perugia. Agnelli, 47 anni, ha impalmato l'ex modella turca, con una cerimonia che si è svolta in gran segreto e della quale si è avuta notizia solo attraverso qualche post sui social: gli sposi hanno due figlie, Livia Selin e Vera Lin.



IL FUTURO - La festa insieme a una quarantina di invitati si è tenuta, come riporta Gazzetta.it, in un esclusivo resort della zona, ovvero il Castello di Reschio che in passato ha ospitato molte star internazionali: ora nel futuro della famiglia Agnelli ci sarà probabilmente l'Olanda, da dove gestirà la Agnelli BV di cui è azionista insieme al cugino John Elkann.