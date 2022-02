L'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Juventus:



Non riusciamo a raccogliere per quello che facciamo, ma è arrivata la conferma che riusciamo a tenere testa anche a chi è più forte di noi. In questi casi non puoi sperare di non pagare se non concretizzi, ma è quello che è successo a noi".



DIFESA - "Conosciamo le nostre fragilità, facciamo fatica ma andiamo per la nostra strada. Stasera abbiamo fatto un lavoro enorme, non solo nel reparto arretrato, contro una squadra dai mezzi enormi".



RIGORE- "Zurkowski-Rabiot? Ho chiesto se lo stavano esaminando, io mi fido ciecamente, Io in quel punto lì ho preso rigore contro per molto meno, ricordate Bennacer-Dybala? Ma succede, sono interpretazioni..."