Il nuovo lavoro era pronto già per uscire a marzo, ma il Covid-19 ne aveva fermato la corsa. Ora Nuda, settimo album di Annalisa, vede finalmente la luce (il 18 settembre per Warner Music), anticipato dai singoli Houseparty, Vento sulla Luna e Tsunami. "Ed è un disco decisamente migliore di quello di marzo - racconta la cantautrice ligure, come riporta l’Ansa -, perché questi mesi mi hanno permesso di curare ogni dettaglio. Via filtri e orpelli, per far arrivare altro, nel bene e nel male".



Su Instagram, dove ha un seguito di 1,4 milioni di followers, Annalisa presenta così il suo nuovo disco: "Nuda è il mio settimo album. Ed è un disco a cui tengo molto, un disco in cui ho deciso di mettermi veramente a nudo. Nuda è anche un album diviso in due: un LATO A e un LATO B.I due lati rappresentano le due anime del disco e forse anche le due anime che convivono in me”.



Nuda è composto da tredici brani e vanta quattro collaborazioni eccellenti con Rkomi (Vento sulla Luna), J-Ax (Romantica), Achille Lauro (N.U.D.A. (nascere umani diventare animali) e Chadia Rodriguez (Principessa).



SCORRI LA GALLERY PER VEDERE LE FOTO PIU’ BELLE DI ANNALISA!