Annekee Molenaar torna a infiammare i social. La nota modella olandese e compagna di Matthijs de Ligt, ex difensore della Juventus oggi al Bayern Monaco, ha pubblicato uno scatto che ha fatto impazzire i followers: completamente senza veli, nuda su uno scoglio in riva al mare, in una polaroid leggermente sfocata che tuttavia esalta la sua bellezza.



Non è la prima volta per Annekee, che già in passato aveva pubblicato uno scatto al naturale, ma tanto basta per accendere i fan che hanno apprezzato particolarmente la foto.