Giornata di vigilia per la Fiorentina che questa mattina si è allenata al centro sportivo Davide Astori in vista del match di domani contro il Basilea in Conference. Buone notizie sul fronte Cabral, che è tornato a lavorare in gruppo. Ha, invece, lavorato a parte il portiere Pietro Terracciano. Da capire se riuscirà o meno a far parte dei convocati per la sfida.