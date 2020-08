Ansu Fati è tra gli intoccabili del Barcellona. Lo ha confermato il presidente Josep Bartomeu, rivelando però di aver ricevuto una "proposta importante" nelle settimane scorse per il gioiellino classe 2002. Una proposta che porta dritti in Italia, destinazione Torino: Ansu è stato richiesto con forza dalla Juventus, un retroscena che riguarda la trattativa col Barça per Pjanic e Arthur che durante il mese di giugno non riusciva a sbloccarsi in via definitiva.



In quell'occasione, la dirigenza bianconera ha proposto di inserire anche Ansu Fati nell'affare per una maxi plusvalenza superiore agli 80 milioni con Pjanic compreso nello scambio. Risposta molto netta da parte del Barcellona: incedibile, Ansu Fati rimane qui perché la ricostruzione blaugrana deve necessariamente passare dai giovani talenti. Da lì è nato il rinnovo che oggi lo rende inavvicinabile, ma l'offerta della Juve è diventata uno dei tentativi di sbloccare gli affari allargati col Barça. Niente di fatto...