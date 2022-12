Ansu Fati al Real Madrid? Sì, si poteva fare. A svelarlo è lo stesso giocatore del Barcellona, che in un'intervista a L'Equipe ha raccontato come il suo futuro sarebbe potuto essere blanco: "Prima di firmare col Barça ho fatto un provino per il Real ma non avevano una foresteria per ospitare i giovani. Ne ho parlato con mio padre, e alla fine decisi che il Barcellona era la scelta migliore".