Giancarlo Antognoni non ci sta. Dopo il divorzio con la Fiorentina, l'ex club manager parla a Repubblica dallo Studio Galgano, accompagnato dagli avvocati Aragiusto e Cantisani: "Non ho fatto causa alla Fiorentina, questa è un'altra delle falsità messe in giro sul mio conto. Io non sono contro la Fiorentina, semmai contro questa società che mi ha abbandonato. Mi dispiace per i tifosi e per i giocatori". Al centro della questione i diritti d'immagine utilizzati per l'ultima campagna abbonamenti e per uno spot pubblicitario senza compenso extra.