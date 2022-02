La bellisisma modella ed ex-spadaccina Antonella Fiordelisi si è concessa una nuova sessione di dopmande e risposte sul suo profilo instagram in cui ha svelato anche qualche dettaglio della sua vita privata.



La splendida campana, in passato protagonista di gossip con Gonzalo Higuain e Nicolò Zaniolo, ha risposto senza peli sulla lingua alla domanda "Hai mai avuto due relazioni contemporaneamente?" postagli da un follower. Pronta la risposta: "No, mai successo. Nel caso vi farò sapere, ma qua già è difficile averne una: mi basta un caso umano".



Eccola nella nostra gallery.