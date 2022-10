Un nuovo gossip che promette di far discutere. Lo ha lanciato, forse inconsciamente, Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 7. L'ex spadista e ora influencer ha rivelato di essere stata contattata da Francesco Totti. La ragazza si stava confidando con altri due inquilini della casa e ha sparato la bomba. Mentre ipotizzava di chiamare un suo futuro figlio Francesco, ha detto: "Mi ha scritto Francesco Totti...".



Gaffe o scherzo? Sta di fatto che la stessa ha poi provato a sotterrare la questione, tappandosi la bocca e nascondendosi dietro ai suoi interlocutori. Poi si è celata dietro ad un imbarazzato "Non è vero". L'influencer aveva già in passato confessato di essere stata contattata da un altro ex protagonista della Serie A, Gonzalo Higuain. E non c'è da stupirsi che sia così gettonata guardando le sue splendide FOTO.