Antonello: 'Stadio? Inter concentrata su Rozzano, ma non abbiamo fatto scelte. Aspettiamo WeBuild su San Siro'

Redazione CM

Alessandro Antonello, CEO dell'Inter, è tornato ad esprimersi sulla questione stadio in un'intervista rilasciata al TGR Lombardia: "Come ha detto il sindaco Beppe Sala, siamo in attesa di capire il progetto WeBuild. Dall'altro lato siamo sempre concentrati su Rozzano, vedremo al termine di quest'analisi con la municipalità quale sarà la nostra posizione finale".



DEADLINE - "No, continueremo a valutare l'idea Rozzano. Capiremo invece quando ci verrà sottoposta l'opzione WeBuild per San Siro se sarà fattibile e corrispondente alle aspettative del club".



ROZZANO - "Troppo presto per decidere, non abbiamo ancora fatto nessuna scelta. Rimaniamo concentrati su Rozzano, vedremo cosa ci dirà WeBuild".



LE ULTIME SU ROZZANO – Ancora non è stata presa una decisione da parte del club nerazzurro (che a priori, comunque, sta valutando l’ipotesi restyling dell’impianto del Meazza). Allo stato attuale dei fatti e alla luce delle recenti dichiarazioni, la priorità dell’Inter rimane, in ogni caso, quello di dotarsi di un impianto di proprietà moderno, multifunzionale e sostenibile, con una capienza sino a 70.000 posti. Sino al prossimo 30 aprile, il club nerazzurro ha un diritto di esclusiva per verificare la fattibilità della costruzione dell’impianto a Rozzano. L’Inter si aspetta di giocare nel nuovo stadio dalla stagione ‘28/’29 e il prossimo passo sarà passare alla trattativa per l’acquisto della zona individuata nella periferia milanese. Tuttavia, seppur la concentrazione su Rozzano rimanga massima, la società di Viale della Liberazione attenderà lo studio di fattibilità di WeBuild per la ristrutturazione di San Siro. Solo allora verranno sciolte le riserve.