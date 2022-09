Il Marsiglia ha diramato un comunicato ufficiale in seguito all'apertura di un'indagine UEFA in merito ai disordini in occasione della gara di Champions contro l'Eintracht Francoforte:



"La partita di Champions League tra Olympique de Marseille ed Eintracht Frankfurt di martedì 13 settembre è stata caratterizzata da getti di fumo e dispositivi pirotecnici nel settore nord-ovest dello stadio. L'Olympique de Marseille si rammarica profondamente di questi atti e desidera, attraverso questo comunicato stampa, condannare fermamente il comportamento delle persone che ne sono responsabili. Nelle ultime settimane il club ha lavorato a stretto contatto e positivamente con le autorità pubbliche ma anche con i suoi gruppi di tifosi per evitare qualsiasi tipo di incidente, fuori e dentro lo stadio, e garantire così l'organizzazione di partite sicure e protette. Sebbene non si siano verificati grandi disordini a margine della partita, il club non può tollerare che un'atmosfera così eccezionale venga rovinata dagli atti irresponsabili di alcuni individui. Un comportamento del genere va chiaramente oltre ogni comprensione: oltre ad essere pericoloso, offusca l'immagine del club, dei suoi tifosi e dell'atmosfera unica che caratterizza il nostro stadio. L'Olympique de Marseille riafferma il suo impegno a collaborare con le autorità pubbliche per identificare queste persone, punire questi comportamenti e garantire che tali incidenti siano permanentemente banditi dal nostro stadio".