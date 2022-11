L'Arabia Saudita ha da poco preso una decisione importante riguardo alla lista dei convocati per il mondiale in Qatar. La federazione saudita, dopo un confronto interno, ha scelto di escludere dalla lista Fahad Al-Muwallad, giocatore dell'Al-Shabab perché al centro di polemiche legate al doping. Al-Muwallad era stato sospeso per positività ad una sostanza dopante, salvo poi vedersi ridotta la squalifica con la possibilità di partecipare al mondiale. La decisione di Hervé Renard è però quella di escluderlo dalla lista dei convocati. Al suo posto il tecnico ha inserito Nawaf Al-Abed.