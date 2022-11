Dopo l'infortunio al volto subito nei minuti finali della partita contro l'Argentina per uno scontro con il suo portiere, il giocatore dell'Arabia Saudita, Al Shahrani ha voluto tranquillizzare i tifosi: "Volevo assicurarvi che la mia salute è buona, le vostre preghiere sono per me e i tifosi della nazionale saudita meritano di vincere". Guarda il video postato sui social.