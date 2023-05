Niente da fare per Cristiano Ronaldo, l'Al-Ittihad ha vinto il campionato saudita dopo la vittoria per 0-3 sul campo dell'Al-Feiha. I campioni d'Arabia hanno staccato di 5 punti l'Al-Nassr di CR7 e ora si preparano a partecipare al Mondiale per Club "in casa", dal momento che sarà proprio l'Arabia Saudita a ospitare la competizione dal 12 al 22 dicembre.