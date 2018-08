Sette arbitri di calcio ghanesi sono stati radiati e altri 14 di vari Paesi africani squalificati per 10 anni per corruzione. Lo ha reso noto oggi la CAF (la Federcalcio africana). La vicenda di tangenti, portata alla luce da un'inchiesta giornalistica, ha riguardato oltre una ventina tra arbitri e assistenti e ha coinvolto tra gli altri l'assistente arbitro keniano, Aden Range Marwa, che avrebbe dovuto partecipare al Mondiale in Russia. La Caf ha fatto sapere che le decisioni sono state prese dopo la conclusione delle indagini, senza però al momento fornire ulteriori dettagli, ma annunciando solo le sanzioni. I 14 ufficiali di gara provvisoriamente sospesi provengono da Benin, Guinea, Guinea-Bissau, Senegal, Congo, Madagascar, Ghana e Liberia.