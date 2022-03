Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 29esima giornata di Serie A, al via sabato alle 15 con Salernitana-Sassuolo e Spezia-Cagliari. L'Inter in trasferta a Torino verrà diretta da Guida, Chiffi per il Milan, Doveri per Verona-Napoli. Di seguito i dettagli.



Salernitana-Sassuolo (sabato 12/03 ore 15.00)

Arbitro: Massimi

Assistenti: Vivenzi – Ranghetti

Iv: Camplone

Var: Di Paolo

Avar: Vecchi



Spezia-Cagliari (sabato 12/03 ore 15.00)

Arbitro: Orsato

Assistenti: Prenna – Dei Giudici

Iv: Gariglio

Var: Irrati

Avar: Zufferli



Sampdoria-Juventus (sabato 12/03 ore18.00)

Arbitro: Valeri

Assistenti: Di Vuolo – Bottegoni

Iv: Cosso

Var: Aureliano

Avar: De Meo



Milan-Empoli (sabato 12/03 ore 20.45)

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Imperiale – Di Iorio

Iv: Volpi

Var: Nasca

Avar: Lo Cicero



Fiorentina-Bologna (ore 12.30)

Arbitro: Sacchi

Assistenti: Rossi L. – Del Giovane

Iv: Maggioni

Var: Banti

Avar: Zufferli



H. Verona-Napoli (ore 15.00)

Arbitro: Doveri

Assistenti: Berti – Bercigli

Iv: Fourneau

Var: Mariani

Avar: Baccini



Atalanta-Genoa (ore 18.00)

Arbitro: Abisso

Assistenti: Galetto – Margani

Iv: Santoro

Var: Nasca

Avar: Valeriani



Udinese-Roma (ore 18.00)

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Meli – Peretti

Iv: Ayroldi

Var: Mazzoleni

Avar: Rocca



Torino-Inter (ore 20.45)

Arbitro: Guida

Assistenti: Giallatini – Bresmes

Iv: Marcenaro

Var: Massa

Avar: Preti



Lazio-Venezia (lunedì 14/03 ore 20.45)

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Longo – Liberti

Iv: Meraviglia

Var: Maresca

Avar: Tegoni