Il designatore Gianluca Rocchi ha scelto gli arbitri per gli anticipi della 34esima e quintultima giornata di campionato in Serie A, prevista sabato 6 maggio.





Milan-Lazio (ore 15): arbitro Rapuano, assistenti Meli e Alassio, Orsato quarto uomo, Mazzoleni e Manganiello al Var.



Roma-Inter (ore 18): arbitro Maresca, assistenti Imperiale e Bresmes, Colombo quarto uomo, Di Paolo e Paganessi al Var.



Cremonese-Spezia (ore 20.45): arbitro Guida, assistenti Di Iorio e Del Giovane, Piccinini quarto uomo, Valeri e Longo al Var.





I PRECEDENTI - Mourinho aveva criticato l'arbitro Maresca in un paio di occasioni. Nella scorsa stagione dopo Roma-Milan 1-2: "Complimenti al Milan e non voglio dire niente di più, perché se parlassi domenica prossima non sarei in panchina. Mi causa rabbia la mancanza di rispetto per i nostri tifosi". E poi in questa stagione dopo Udinese-Roma 4-0: "Loro sono una squadra furba, con esperienza anche per condizionare l'arbitraggio".

Al Var ci sarà Di Paolo, attaccato da Mourinho dopo Napoli-Roma 1-1 della passata stagione: "Il signor Di Paolo (al Var, ndr) e il signor Di Bello (l'arbitro, ndr) in alcuni momenti mi hanno fatto provare vergogna di essere lì".