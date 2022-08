La Serie A è pronta a partire e così anche gli arbitri. L'Aia rende note le designazioni per la 1ª giornata di campionato: Milan-Udinese va a Marinelli con Mazzoleni al VAR, Lecce-Inter è affidata a Prontera mentre sarà Rapuano a dirigere la Juventus. Salernitana-Roma a Sozza, Fabbri per Verona-Napoli. Tutte le designazioni:





MILAN - UDINESE Sabato 13/08 h. 18.30



MARINELLI

BOTTEGONI – GALETTO

IV: GARIGLIO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: BRESMES







SAMPDORIA – ATALANTA Sabato 13/08 h. 18.30



DIONISI

COSTANZO – PASSERI

IV: MIELE G.

VAR: PAIRETTO

AVAR: TEGONI







LECCE – INTER Sabato 13/08 h. 20.45



PRONTERA

MONDIN – ROSSI L.

IV: MARCENARO

VAR: BANTI

AVAR: PAGANESSI







MONZA – TORINO Sabato 13/08 h. 20.45



MARIANI

LIBERTI – ROSSI C.

IV: CAMPLONE

VAR: MAGGIONI

AVAR: BACCINI







FIORENTINA - CREMONESE h. 18.30



SACCHI

MARGANI – DEI GIUDICI

IV: VOLPI

VAR: NASCA

AVAR: LONGO S.







LAZIO – BOLOGNA h. 18.30



MASSIMI

DE MEO – SCARPA

IV: PEZZUTO

VAR: GHERSINI

AVAR: LO CICERO







SPEZIA – EMPOLI h. 20.45



CHIFFI

DEL GIOVANE – YOSHIKAWA

IV: COLOMBO

VAR: ABISSO

AVAR: MELI







SALERNITANA – ROMA h. 20.45



SOZZA

CECCONI – BERCIGLI

IV: BARONI

VAR: AURELIANO

AVAR: VIVENZI







H. VERONA – NAPOLI Lunedì 15/08 h. 18.30



FABBRI

LOMBARDO – LOMBARDI

IV: MERAVIGLIA

VAR: DI PAOLO

AVAR: BINDONI







JUVENTUS – SASSUOLO Lunedì 15/08 h. 20.45



RAPUANO

DI VUOLO – DI GIOIA

IV: GIUA

VAR: GUIDA

AVAR: MUTO