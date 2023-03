L'Aia ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 28ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma domenica 2 aprile. Rocchi non ha fermato né Chiffi, né Mazzoleni che erano arbitro e Var di Inter-Juve, ultima giornata di campionato che ha scatenato enormi polemiche legate ai tocchi di mano di Rabiot e Vlahovic sul gol vittoria di Kostic dei bianconeri. Entrambi sono stati designati al var in questa giornata.Cremonese – Atalanta sabato 01/04 H. 15.00MarinelliScatragli – LaudatoIv: Miele G.Var: NascaAvar: Longo S.Inter – Fiorentina sabato 01/04 H. 18.00MarescaColarossi – CapaldoIv: CossoVar: MariniAvar: di BelloJuventus – H. Verona sabato 01/04 H. 20.45MarchettiDi Iorio – Di GioiaIv: GhersiniVar: valeriAvar: giuaBologna – Udinese h. 12.30Ferrieri CaputiBindoni – ScarpaIv: marianiVar: MazzoleniAvar: MariniMonza – Lazio h. 15.00MarcenaroMokhtar – PalermoIv: MassaVar: PairettoAvar: BantiSpezia – Salernitana h. 15.00OrsatoCarbone – TegoniIv: ZufferliVar: Di MartinoAvar: Di BelloRoma – Sampdoria h. 18.00IrratiZingarelli – RoccaIv: manganielloVar: ChiffiAvar: MutoNapoli – Milan h. 20.45RapuanoGiallatini – PerrottiIv: DoveriVar: Di PaoloAvar: la PennaEmpoli – Lecce lunedì 03/04 H. 18.30FabbriPreti – Rossi M.Iv: volpiVar: La PennaAvar: paganessiSassuolo – Torino lunedì 03/04 H. 20.45PezzutoPagliardini – Longo F.Iv: SacchiVar: BantiAvar: Maggioni