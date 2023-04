Saranno Daniele Orsato e Marco Guida a dirigere rispettivamente Roma-Milan e Inter-Lazio, doppio confronto sull'asse Roma-Milano cruciale per la lotta Champions League. L'Aia ha reso note le designazioni per la 32ª giornata di Serie A, nell'elenco Napoli-Salernitana (diretta da Marcenaro) è ancora regolarmente in programma sabato 29 aprile alle ore 15. Il posticipo tra Bologna e Juventus va a Sozza.



Tutte le designazioni





LECCE – UDINESE Venerdì 28/04 h. 18.30



Arbitro: Marchetti

Assistenti: Colarossi-Mondin

Quarto ufficiale: Gariglio

VAR: Valeri

AVAR: Di Martino





SPEZIA – MONZA Venerdì 28/04 h. 20.45



Arbitro: Rapuano

Assistenti: Lo Cicero-Vivenzi

Quarto ufficiale: Santoro

VAR: Marini

AVAR: Di Paolo





NAPOLI – SALERNITANA Sabato 29/04 h. 15.00



Arbitro: Marcenaro

Assistenti: Meli-Alassio

Quarto ufficiale: Volpi

VAR: Di Martino

AVAR: Fourneau





ROMA – MILAN Sabato 29/04 h. 18.00



Arbitro: Orsato

Assistenti: Baccini-Berti

Quarto ufficiale: Camplone

VAR: Di Paolo

AVAR: Abbattista





TORINO – ATALANTA Sabato 29/04 h. 20.45



Arbitro: Sacchi

Assistenti: Carbone-Giallatini

Quarto ufficiale: Maggioni

VAR: Banti

AVAR: Marini





INTER – LAZIO h. 12.30



Arbitro: Guida

Assistenti: Galetto-Di Iorio

Quarto ufficiale: Pairetto

VAR: Chiffi

AVAR: Ayroldi





CREMONESE – H. VERONA h. 15.00



Arbitro: Doveri

Assistenti: Tegoni-Imperiale

Quarto ufficiale: Zufferli

VAR: Irrati

AVAR: Muto





SASSUOLO – EMPOLI h. 15.00



Arbitro: Dionisi

Assistenti: Mastrodonato-Bottegoni

Quarto ufficiale: Baroni

VAR: Abbattista

AVAR: Longo S.





FIORENTINA - SAMPDORIA h. 18.00



Arbitro: Giua

Assistenti: Peretti-Del Giovane

Quarto ufficiale: Gualtieri M.

VAR: Nasca

AVAR: Massimi





BOLOGNA – JUVENTUS h. 20.45



Arbitro: Sozza

Assistenti: Preti-Yoshikawa

Quarto ufficiale: Minelli

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi