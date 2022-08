Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 2ª giornata di andata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma domenica 21 agosto.CamploneVivenzi – RanghettiIv: Galipo’Var: ChiffiAvar: RoccaGariglioFontemurato – NieddaIv: CentiVar: GiuaAvar: marganiPezzutoBresmes – VigileIv: MonaldiVar: maggioniAvar: bottegoniSerraCeccon – LongoIv: ancoraVar: La PennaAvar: De MeoOrsatoCarbone – GiallatiniIv: UbaldiVar: AbbattistaAvar: Del GiovaneFelicianiSchirru – RicciIv: PascarellaVar: ManganielloAvar: LibertiVolpiBerti – PolitiIv: scatenaVar: PronteraAvar: Di VuoloDoveriVecchi – CorteseIv: DelrioVar: Di MartinoAvar: cecconiBaroniGualtieri C. – TrasciattiIv: tremoladaVar: MinelliAvar: mondinMeravigliaPreti – AlassioIv: Di MarcoVar: MassaAvar: dei Giudici