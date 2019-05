Intervistati dalla testata portoghese online Maisfutebol, due calciatori del Porto che giocarono e persero a Basileanon usano mezzi termini.rievocano quella finale tiratissima, vinta 2-1 da una Juventus in maglia gialla (gol di, messi a segno tutti nel primo tempo), e non hanno dubbi nel sostenere che il soggetto davvero decisivo per quella gara sia stato l'arbitro tedesco). Motivo principale della contestazione:Riguardo a questo dettaglio, i due ex portoghesi ricorrono a toni iperbolici.. In realtà l'attuale presidente della federcalcio polacca entra in contatto col solo. Rivista a distanza di anni l'azione continua a destare ampie perplessità, e lo stesso commentatore Rai dell'epoca, Gianfranco De Laurentiis, lo lascia intendere ( QUI IL VIDEO ).Jaime Magalhães ed Eduardo Luíz riconoscono che la Juventus di allora fosse una delle squadre più forti in circolazione (“una nazionale, più Platini e Boniek”),“Anche se avessimo segnato il 2-2, dopo sarebbe successo qualcosa in favore della Juventus” afferma Eduardo Luís. Che aggiunge: “”. E Jaime Magalhães aggiunge: “Il loro potere era superiore ed è stato per questo che hanno vinto”.nell'anima portista. Una rabbia che all'epoca costò cara al portiere(morto nel 1990 a soli 30 anni). QUI ). E gli andò pure bene, dato che per l'episodio subì una squalifica di 1 anno, per le sole competizioni Uefa. Ci rimise gli Europei disputati un mese dopo in Francia. Probabilmente oggi un episodio del genere costerebbe una sanzione più pesante.