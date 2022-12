Non è stato al 100% il Mondiale di Lautaro Martinez, lo è stato molto di più di Julian Alvarez, ma entrambi gli attaccanti, probabilmente, si sarebbero ritrovati in panchina se il Kun Aguero fosse stato ancora abile e arruolabile.



L'attaccante classe '89 si è ritirato ufficialmente nel 2021 per problemi cardiaci, ma non ha mai smesso di stare accanto a questa Seleccion e al suo grande amico Leo Messi. Presente in Qatar, Aguero ha dormito insieme alla Pulce nella notte della vigilia e gli è stato concesso di scendere sul campo da gioco insieme ai suoi ex-compagni e alzare al cielo insieme a loro la Coppa del Mondo.