L'Argentina vola in finale e se le prodezze di Lionel Messi non fossero sufficienti, ecco un altro protagonista ad illuminare la serata in Qatar. Si tratta di Julian Alvarez, autore di una doppietta che contribuisce a mandare a casa la Croazia. Nel post-partita ha parlato proprio Alvarez, ricordando le grandi ambizioni dell'Albiceleste: "Abbiamo meritato la finale, abbiamo giocato davvero una grande partita oggi. Questo traguardo è quello che volevamo. Siamo tutti molto felici di quello che siamo riusciti a conquistare insieme, ma vogliamo ancora di più, vogliamo la Coppa del Mondo".